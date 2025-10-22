Soirée Burger Quiz La Taverne des Aventuriers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 19:45 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription. Tout public

Burger Quiz spécial Halloween !La Taverne des Aventuriers vous invite à son grand Burger Quiz, inspiré du célèbre jeu télévisé ! Deux équipes s’affrontent dans des épreuves déjantées où culture générale et humour font bon ménage !Au menu :???? Des questions absurdes, des frites imaginaires et des nuggets de culture???? Une ambiance 100 % fun, conviviale et complètement barrée???? Et beaucoup de rires pour tout le monde !4 équipes aléatoires – Places limitéesRéservation obligatoire via Instagram, Facebook ou directement au barViens prouver que tu peux gagner… sans trop de mayo sur les doigts !

La Taverne des Aventuriers Nantes 44000

09 79 25 50 73 https://latavernedesaventuriers.fr/contact