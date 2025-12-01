Soirée Burger Quizz, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée Burger Quizz, lundi 29 décembre 2025.

Soirée Burger Quizz

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2025-12-29 20:00:00
fin : 2025-12-29

Date(s) :
2025-12-29

Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des
forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.
Repas sur réservation, Jeux gratuit
  .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

English :

Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength
before battling it out in the famous Burger Quiz.
Meals on reservation, free games

