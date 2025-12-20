Soirée Burger Quizz, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Soirée Burger Quizz

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des

forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.

Repas sur réservation, Jeux gratuit

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength

before battling it out in the famous Burger Quiz.

Meals on reservation, free games

