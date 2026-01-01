Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée Burger Quizz SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 31 janvier 2026.
Soirée Burger Quizz
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Mayo ou ketchup ? Réserver votre repas pour prendre des
forces avant de vous affronter dans les batailles du célèbre Burger Quiz.
Repas sur réservation, Jeux gratuit
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mayo or ketchup? Reserve your meal to build up your strength
before battling it out in the famous Burger Quiz.
Meals on reservation, free games
L’événement Soirée Burger Quizz Campan a été mis à jour le 2025-12-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65