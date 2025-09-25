Soirée burger Rouffach
Soirée burger Rouffach jeudi 25 septembre 2025.
Soirée burger
1 avenue de la Gare Rouffach Haut-Rhin
Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, et déguster les burgers du food truck C-Delice Burger !
1 avenue de la Gare Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 46 09 16 fishermanpub68@gmail.com
English :
Come and enjoy the evening in a friendly, musical atmosphere, and taste the burgers from the C-Delice Burger food truck!
German :
Genießen Sie den Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre und probieren Sie die Burger des Foodtrucks C-Delice Burger!
Italiano :
Venite a godervi la serata in un’atmosfera amichevole e musicale e a gustare gli hamburger del food truck C-Delice Burger!
Espanol :
Ven a disfrutar de la velada en un ambiente agradable y musical, y prueba las hamburguesas del food truck C-Delice Burger
