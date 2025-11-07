Soirée burgers Collectif souletin Mauléon-Licharre

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

C’est le retour de la soirée burger au Collectif souletin de Mauléon.

Soutenez notre collectif tout en vous régalant des burgers gourmands pour petits et grands. Vous y trouverez des burgers (pain buns, sauce burger, oignons caramélisés, steak haché, ventrèche, fromage de brebis) concoctés avec des produits locaux, des frites croustillantes et des boissons à emporter. Commandez avant le mercredi 5 novembre et venez récupérer vos burgers tout frais à l’heure de votre choix. On vous attend nombreux. Cette vente permettra de financer notre projet de séjour pour les familles. .

