Soirée burgers Niedermodern
Soirée burgers Niedermodern samedi 14 février 2026.
Soirée burgers
10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez profiter d’une soirée gourmande et pleine de saveurs au Septénaire !
Venez profiter d’une soirée gourmande et pleine de saveurs au Septénaire ! Voici le menu qui vous attend
Burger le bon Français !
– Tapas Crème de lard, feuilleté fromage, coulis de persil 5,50€
– Burger Steak haché français, sauce burger à l’ancienne, oignons caramélisés, brie, cornichon. Petite salade 16,00€
– Frites maison 3,50€
– Dessert Crumble pomme-poire, parfum de noisette 5,50€
– Menu enfant nuggets, frites, 1 boule de glace 12,00€
Places limitées ! .
10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a gourmet evening at Le Septénaire!
L’événement Soirée burgers Niedermodern a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau