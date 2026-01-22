Soirée burgers

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez profiter d’une soirée gourmande et pleine de saveurs au Septénaire !

Venez profiter d’une soirée gourmande et pleine de saveurs au Septénaire ! Voici le menu qui vous attend

Burger le bon Français !

– Tapas Crème de lard, feuilleté fromage, coulis de persil 5,50€

– Burger Steak haché français, sauce burger à l’ancienne, oignons caramélisés, brie, cornichon. Petite salade 16,00€

– Frites maison 3,50€

– Dessert Crumble pomme-poire, parfum de noisette 5,50€

– Menu enfant nuggets, frites, 1 boule de glace 12,00€

Places limitées ! .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a gourmet evening at Le Septénaire!

L’événement Soirée burgers Niedermodern a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau