Soirée burlesque Le Moulin de Raoul Brabant-le-Roi

Soirée burlesque Le Moulin de Raoul Brabant-le-Roi samedi 12 juillet 2025.

Soirée burlesque

Le Moulin de Raoul 20 Rue du Moulin Brabant-le-Roi Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12 21:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Une soirée en l’honneur du cinéma muet !

Au programme :

– 18h30 spectacle de clown burlesque par les jeunes comédiens de la cie Tota Compania,

– 19h30 temps convivial sous forme d’auberge espagnole avec plancha en libre service et buvette sur place,

– 20h30 diffusion du film sur grand écran Le Cirque de Chaplin.

Soirée ouverte à tous et pour toute la famille !

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Le Moulin de Raoul 20 Rue du Moulin Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 6 09 94 49 04 mediation.ruedelacasse@gmail.com

English :

An evening in honour of silent cinema!

On the program:

– 6:30 pm: a burlesque clown show by young actors from the Tota Compania company,

– 7:30 pm: a convivial « auberge espagnole » with self-service plancha and refreshments on site,

– 8:30pm screening of the film Le Cirque de Chaplin on the big screen.

Open to all, for the whole family!

Free admission.

German :

Ein Abend zu Ehren des Stummfilms!

Auf dem Programm stehen:

– 18.30 Uhr Burlesque-Clown-Show der jungen Schauspieler der Cie Tota Compania,

– 19.30 Uhr Gesellige Zeit in Form einer Auberge espagnole mit Plancha zur Selbstbedienung und Getränken vor Ort,

– 20.30 Uhr Filmvorführung auf Großleinwand: Chaplins Zirkus.

Ein Abend für alle und für die ganze Familie!

Eintritt frei.

Italiano :

Una serata in onore del cinema muto!

In programma:

– ore 18.30: spettacolo di clown burlesque dei giovani attori della compagnia Tota Compania,

– ore 19.30: buffet conviviale in stile spagnolo con plancha self-service e rinfreschi in loco,

– ore 20.30 proiezione del film Le Cirque de Chaplin su grande schermo.

Una serata per tutta la famiglia!

Ingresso libero.

Espanol :

Una velada en honor del cine mudo

En el programa:

– 18.30 h: espectáculo de clown burlesco a cargo de jóvenes actores de la compañía Tota Compania,

– 19.30 h: buffet de convivencia a la española con plancha autoservicio y refrescos in situ,

– 20.30 h: proyección de la película Le Cirque de Chaplin en pantalla grande.

Una velada para toda la familia

Entrada gratuita.

L’événement Soirée burlesque Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2025-07-06 par OT SUD MEUSE