Soirée Ca me dit! au château Saint-Sernin Parnac

Les Landes Parnac Lot
Tarif : – – 23 EUR
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 23:59:00
2026-02-21
Soirée repas + concert "ÇA ME DIT À SAINT-SERNIN" au Château Saint-Sernin de 19h30 à minuit.
Venez nombreux partager un moment de convivialité dans une ambiance festive au Château Saint Sernin ! I
Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie
English :
Evening meal + concert "ÇA ME DIT À SAINT-SERNIN" at Château Saint-Sernin from 7:30 pm to midnight.
Come one and all to share a moment of conviviality in a festive atmosphere at Château Saint Sernin! I
