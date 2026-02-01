Soirée Ca me dit! au château Saint-Sernin

Les Landes Parnac Lot

Tarif : – – 23 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 23:59:00

Date(s) :

2026-02-21

Soirée repas + concert "ÇA ME DIT À SAINT-SERNIN" au Château Saint-Sernin de 19h30 à minuit.

Venez nombreux partager un moment de convivialité dans une ambiance festive au Château Saint Sernin ! I

Soirée repas + concert "ÇA ME DIT À SAINT-SERNIN" au Château Saint-Sernin de 19h30 à minuit.

Venez nombreux partager un moment de convivialité dans une ambiance festive au Château Saint Sernin ! I

.

Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening meal + concert "ÇA ME DIT À SAINT-SERNIN" at Château Saint-Sernin from 7:30 pm to midnight.

Come one and all to share a moment of conviviality in a festive atmosphere at Château Saint Sernin! I

L’événement Soirée Ca me dit! au château Saint-Sernin Parnac a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Cahors Vallée du Lot