Soirée Cabaret à Chartrier Ferrière Salle des Fêtes Chartrier-Ferrière

Salle des Fêtes Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Soirée Cabaret à la salle des fêtes de Chartrier Ferrière !

Animée par le groupe Les Grizoux (reprise Cabrel, Bashung et Renaud)

10 € par personne

Sur place ardoises sucrées et salées + boissons

Résa au 06 14 12 66 92 .

Salle des Fêtes Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 12 66 92

