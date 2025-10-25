Soirée Cabaret à Chartrier Ferrière Salle des Fêtes Chartrier-Ferrière
Salle des Fêtes Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze
Soirée Cabaret à la salle des fêtes de Chartrier Ferrière !
Animée par le groupe Les Grizoux (reprise Cabrel, Bashung et Renaud)
10 € par personne
Sur place ardoises sucrées et salées + boissons
Résa au 06 14 12 66 92 .
