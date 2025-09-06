Soirée cabaret à la ferme LES FOLIES FERMIERES Garrigues

Soirée cabaret à la ferme LES FOLIES FERMIERES Garrigues samedi 6 septembre 2025.

Soirée cabaret à la ferme

LES FOLIES FERMIERES 1717 route de Saint Sulpice Garrigues Tarn

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 00:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-10-18 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-19

Rendez-vous à 19h pour l’accueil, savourez un repas gourmand à 20h, puis laissez-vous émerveiller par le spectacle à 22h. Une soirée pleine de saveurs et de découvertes à partager !

.

LES FOLIES FERMIERES 1717 route de Saint Sulpice Garrigues 81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com

English :

Join us at 7pm for the welcome reception, enjoy a gourmet meal at 8pm, then marvel at the show at 10pm. An evening full of flavors and discoveries to share!

German :

Treffen Sie sich um 19 Uhr zur Begrüßung, genießen Sie um 20 Uhr eine Gourmetmahlzeit und lassen Sie sich um 22 Uhr von der Show begeistern. Ein Abend voller Geschmackserlebnisse und Entdeckungen, die Sie gemeinsam genießen können!

Italiano :

Appuntamento alle 19.00 per il benvenuto, cena gourmet alle 20.00 e poi lasciatevi stupire dallo spettacolo alle 22.00. Una serata ricca di sapori e scoperte da condividere!

Espanol :

Reúnase con nosotros a las 19:00 para la bienvenida, disfrute de una comida gourmet a las 20:00 y, a continuación, déjese sorprender por el espectáculo a las 22:00. Una velada llena de sabores y descubrimientos para compartir

L’événement Soirée cabaret à la ferme Garrigues a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout