Soirée Cabaret à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine

Soirée Cabaret à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine samedi 4 octobre 2025.

Soirée Cabaret à Méry-sur-Seine

Salle des fêtes Méry-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025 à 20h

Venez vivre une soirée inoubliable ! Le comité des fêtes de Méry-sur-Seine organise une grande soirée cabaret avec plus de 3 heures de spectacle ! plus repas suivi d’un bal !

Menu

Apéritif Parmentier de canard avec sa salade verte Vacherin et on coulis de framboise Café

Tarif par personne 40euros

Réservations avant le 26 septembre 2025 ! 40 .

Salle des fêtes Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Cabaret à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise