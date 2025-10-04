Soirée Cabaret à Méry-sur-Seine Méry-sur-Seine
Salle des fêtes Méry-sur-Seine Aube
Tarif : 40 Eur
40
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Le samedi 4 octobre 2025 à 20h
Venez vivre une soirée inoubliable ! Le comité des fêtes de Méry-sur-Seine organise une grande soirée cabaret avec plus de 3 heures de spectacle ! plus repas suivi d’un bal !
Menu
Apéritif Parmentier de canard avec sa salade verte Vacherin et on coulis de framboise Café
Tarif par personne 40euros
Réservations avant le 26 septembre 2025 !
Salle des fêtes Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 00
