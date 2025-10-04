Soirée cabaret à Rochefort-Samson Salle des fêtes Rochefort-Samson

Salle des fêtes 20 passage de la mairie Rochefort-Samson Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 19:30:00

2025-10-04

LECTURE, CULTURE ET CIE, organise une soirée cabaret, dans la salle des fêtes de Rochefort-Samson. Cette soirée vous permettra d’écouter 1 groupe de jazz, composés de musiciens drômois et ardéchois, professionnels et amateurs éclairés.

Salle des fêtes 20 passage de la mairie Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliorochefort@gmail.com

English :

LECTURE, CULTURE ET CIE is organizing a cabaret evening in the Rochefort-Samson village hall. The evening will feature 1 jazz band, made up of musicians from the Drôme and Ardèche regions, both professionals and enlightened amateurs.

German :

LECTURE, CULTURE ET CIE, organisiert einen Kabarettabend im Festsaal von Rochefort-Samson. An diesem Abend können Sie 1 Jazzgruppe hören, die sich aus Musikern aus der Drôme und der Ardèche, Profis und aufgeklärten Amateuren, zusammensetzt.

Italiano :

LECTURE, CULTURE ET CIE organizza una serata di cabaret nella sala del villaggio di Rochefort-Samson. La serata vedrà la partecipazione di 1 gruppo jazz, composto da musicisti della Drôme e dell’Ardèche, sia professionisti che dilettanti illuminati.

Espanol :

LECTURE, CULTURE ET CIE organiza una velada de cabaret en la sala de fiestas de Rochefort-Samson. La velada contará con la presencia de 1 banda de jazz, formada por músicos de la Drôme y Ardèche, tanto profesionales como aficionados ilustrados.

