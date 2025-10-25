Soirée cabaret à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande
Salle des fêtes Villenauxe-la-Grande Aube
Début : 2025-10-25 21:00:00
Le samedi 25 octobre 2025 à 21h
Soirée cabaret à la salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande.
3h de spectacle avec « Les pont à rien »
Adulte 25 euros
Enfant -12ans 12.50 euros
Une coupe de champagne et un dessert compris 25 .
Salle des fêtes Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 7 67 11 31 16
L’événement Soirée cabaret à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise