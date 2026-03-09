Soirée Cabaret B23 Amnéville

Soirée Cabaret

B23 13 rue du casino Amnéville Moselle

Le B23 se transforme en véritable temple du cabaret, Rideaux rouges, plumes flamboyantes, strass, paillettes et ambiance électrique le Moulin Rouge s’invite à Amnéville !

Préparez-vous pour une soirée spectaculaire et festive où glamour et fête ne feront qu’un.

Le Cabaret JEMSA vous fera vibrer avec un show cabaret éblouissant pendant le dîner danseuses, costumes scintillants et performances dignes des plus grandes scènes !

Et quand le spectacle se termine… la fête continue !

DJ NESS et DJ EMESS prennent les platines pour un show exceptionnel après le dîner et transformer la salle en véritable piste de danse survoltée !

Au programme

Dîner dansant

Show cabaret glamour

DJ set explosif

Plumes, strass et ambiance festive

Une nuit de fête inoubliableTout public

B23 13 rue du casino Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 24 25 05 53 b23events@gmail.com

English :

B23 is transformed into a veritable temple of cabaret, with red curtains, flamboyant feathers, rhinestones, sequins and an electric atmosphere: the Moulin Rouge invites itself to Amnéville!

Get ready for a spectacular evening of glamour and festivity.

Cabaret JEMSA will thrill you with a dazzling cabaret show during dinner: dancers, glittering costumes and performances worthy of the greatest stages!

And when the show’s over? the party goes on!

DJ NESS and DJ EMESS take to the decks for an exceptional after-dinner show, transforming the room into a veritable dance floor!

On the program

Dinner dance

Glamorous cabaret show

Explosive DJ set

Feathers, rhinestones and a festive atmosphere

A night of unforgettable festivities

