Soirée cabaret animée par Nnadié Duo Louerre Tuffalun
Soirée cabaret animée par Nnadié Duo Louerre Tuffalun vendredi 19 décembre 2025.
Soirée cabaret animée par Nnadié Duo
Louerre 10 La Dronière Tuffalun Maine-et-Loire
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Vous êtes conviés à une soirée cabaret avec le groupe Nnadie. Au programme Texas, Folk…
Ambiance assurée !
Louerre 10 La Dronière Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
English :
You’re invited to a cabaret evening with the group Nnadie. On the program: Texas, Folk…
Atmosphere guaranteed!
German :
Sie sind zu einem Kabarettabend mit der Gruppe Nnadie eingeladen. Auf dem Programm stehen Texas, Folk…
Stimmung garantiert!
Italiano :
Siete invitati a una serata di cabaret con il gruppo Nnadie. In programma: Texas, Folk…
Atmosfera garantita!
Espanol :
Le invitamos a una velada de cabaret con el grupo Nnadie. En el programa: Texas, Folk…
¡Ambiente garantizado!
