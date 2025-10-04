Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz samedi 4 octobre 2025.
Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose
Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre d’octobre rose, Show Bask Go On propose une soirée cabaret avec la troupe Anna Smile & Cie à la salle Tanka, Centre culturel Peyuco Duhart, à Saint Jean de Luz. Les bénéfices de la soirée seront reversés à Nesk à Paillettes. .
Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 16 77 cyril.claerbout@gmail.com
English : Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose
German : Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose
Italiano :
Espanol : Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose
L’événement Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque