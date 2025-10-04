Soirée cabaret– Anna Smile Octobre Rose Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Salle Tanka-Centre Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre d’octobre rose, Show Bask Go On propose une soirée cabaret avec la troupe Anna Smile & Cie à la salle Tanka, Centre culturel Peyuco Duhart, à Saint Jean de Luz. Les bénéfices de la soirée seront reversés à Nesk à Paillettes. .

+33 6 58 93 16 77 cyril.claerbout@gmail.com

