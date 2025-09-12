Soirée Cabaret au Bistrot du Fervaques à Saint-Quentin Saint-Quentin

Soirée Cabaret au Bistrot du Fervaques à Saint-Quentin

4 place du palais de justice Saint-Quentin Aisne

2025-09-12 19:30:00

2025-09-13 00:00:00

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Le Bistrot du Fervaques vous présente son nouveau show les 12, 13 et 14 septembre 2025 !

A cette occasion, venez découvrir nos nouveaux numéros, nos nouveaux costumes et notre nouveau menu (entrée, plat, fromage, dessert, apéritif, eaux, vins et café inclus) en compagnie de nos artistes d’exception Falove, Ambre, Noémie et notre chanteuse Karry avec Maxime au piano.

Renseignements et réservations au 06 50 75 63 67 75 .

4 place du palais de justice Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 50 75 63 67 letroubadour.fp@gmail.com

