Soirée Cabaret au Mas du Ménage Route D’Arles Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Cabaret au Mas du Ménage

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. Route D'Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Soirée Cabaret au Mas du Ménage.

Dîner spectacle.

Au Mas du Ménage, Soirée Cabaret.

Soirée sous le signe de la détente et de l’ humour avec un Show Transformiste des Garçons de la Butte ex-artistes du Cabaret Michou.

Ouverture des portes dès 19h00. A 21h00, Dîner & Spectacle.

Tarif 60€.

Places limitées. Réservation au 06 12 13 77 06 .

Route D’Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cabaret evening at Mas du Ménage.

Dinner and show.

