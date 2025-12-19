Soirée cabaret au profit de l’enfance en difficulté de la région beaunoise Salle de Chassagne Chassagne-Montrachet

Soirée cabaret au profit de l’enfance en difficulté de la région beaunoise

Venez vivre une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité !

Programme

19h00 Ouverture des portes et apéritif offert

20h00 Début du Dîner Spectacle Cabaret

L’ensemble du spectacle Cabaret, composé de plusieurs actes entre les plats, est assuré par la compagnie locale Movéa Dance Cie.

Menu gourmand

Mise en bouche

Terrine de foie de canard, pickles de légumes, chutney de courges et sa briochette

Dos de pintadeau rôti, gratin Dauphinois et sauce champignons des sous-bois

Boîte de fromages régionaux

Plaisir sucré aux notes de chocolat et noisettes

Café

(Vins et crémants non compris).

Le dîner vous est préparé par notre traiteur Cuisine Plaisir et le service est assuré par les membres du Kiwanis !

Cette soirée est caritative l’intégralité de la recette sera reversée aux associations locales d’aide à l’enfance en difficulté et notamment à l’association Ani’nomade, qui a pour projet de promouvoir la médiation animale et la zoothérapie pour aider les enfants en souffrance.

Votre générosité et notre don permettront le financement d’un chien d’accompagnement judiciaire pour offrir aux enfants victimes de violences un soutien unique et profondément rassurant. Du premier entretien jusqu’au jugement, ce compagnon bienveillant devient un repère stable, auquel l’enfant peut se confier, parfois même chuchoter son secret , dans un environnement qui peut être effrayant et bouleversant.

Tarif unique et solidaire de 85 €

Réservez vite vos places et participez à une belle cause tout en profitant d’un spectacle inoubliable ! .

Salle de Chassagne 7 Place Saint-Martin Chassagne-Montrachet 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 06 19 69

