Soirée cabaret au profit du Téléthon 2025

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Cette séance est un rattrapage d’une manifestation qui n’a pas pu se dérouler en 2025. C’est le rendez-vous annuel de solidarité et de mobilisation pour le Téléthon. Une première partie sera consacrée au chant choral, avec la chorale BOSMIFASOL de Bosmie l’Aiguille dans son nouveau répertoire, dirigée par sa nouvelle cheffe de Choeur, Mme Julia Naulain.

Les gâteaux de l’entracte, confectionnés par la Municipalité, seront vendus au profit du Téléthon.

La deuxième partie accueillera Jean-Luc Lasvergnas accompagné du groupe Les Grisous avec l’interprétation brillante et généreuse de chansons françaises.

Totalité de la recette sera reversée à l’AFM. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 14 25 georges.lamoure0651@orange.fr

