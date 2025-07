SOIRÉE CABARET AU RESETAURANT O PETIT BAIGNEUR A LUNAS LES CHATEAUX Lunas

SOIRÉE CABARET AU RESETAURANT O PETIT BAIGNEUR A LUNAS LES CHATEAUX

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21 2025-08-28 2025-08-30

Soirée cabaret ou concert au restaurant O petit Baigneur.

RDV sur place près de la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Informations et réservations au 07 57 67 75 22

Route de Bédarieux Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 7 57 67 75 22

English :

Cabaret or concert evening at the O petit Baigneur restaurant.

Meet at the venue near the La Prade leisure park in Lunas-les-Châteaux.

Information and reservations on 07 57 67 75 22

German :

Kabarett- oder Konzertabend im Restaurant O petit Baigneur.

RDV vor Ort in der Nähe des Freizeitzentrums La Prade in Lunas-les-châteaux.

Informationen und Reservierungen unter 07 57 67 75 22

Italiano :

Serata di cabaret o concerto al ristorante O petit Baigneur.

Ritrovo presso il locale vicino al centro ricreativo La Prade a Lunas-les-Châteaux.

Informazioni e prenotazioni allo 07 57 67 75 22

Espanol :

Noche de cabaret o concierto en el restaurante O petit Baigneur.

Cita en el local, cerca del centro de ocio La Prade, en Lunas-les-Châteaux.

Información y reservas en el 07 57 67 75 22

