Soirée cabaret Salle polyvalente Audrix

Soirée cabaret Salle polyvalente Audrix samedi 18 octobre 2025.

Salle polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Soirée organisée par l’association Lavikiva.
Chansons, contes, musique, mini-bal.
Buffet sur place.

Entrée libre au chapeau
Salle polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 77 

English : Soirée cabaret

Evening organized by the Lavikiva association.
Songs, stories, music, mini-bal.
Buffet on site.

Free entry by hat

German : Soirée cabaret

Von der Vereinigung Lavikiva organisierter Abend.
Lieder, Märchen, Musik, Miniball.
Buffet vor Ort.

Freier Eintritt mit Hut

Italiano :

Serata organizzata dall’associazione Lavikiva.
Canti, storie, musica, mini-bal.
Buffet in loco.

Ingresso libero con cappello

Espanol : Soirée cabaret

Velada organizada por la asociación Lavikiva.
Canciones, cuentos, música, mini-bal.
Buffet in situ.

Entrada libre con sombrero

L’événement Soirée cabaret Audrix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère