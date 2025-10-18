Soirée cabaret Salle polyvalente Audrix
Soirée cabaret Salle polyvalente Audrix samedi 18 octobre 2025.
Soirée cabaret
Salle polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée organisée par l’association Lavikiva.
Chansons, contes, musique, mini-bal.
Buffet sur place.
Entrée libre au chapeau
Salle polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 77
English : Soirée cabaret
Evening organized by the Lavikiva association.
Songs, stories, music, mini-bal.
Buffet on site.
Free entry by hat
German : Soirée cabaret
Von der Vereinigung Lavikiva organisierter Abend.
Lieder, Märchen, Musik, Miniball.
Buffet vor Ort.
Freier Eintritt mit Hut
Italiano :
Serata organizzata dall’associazione Lavikiva.
Canti, storie, musica, mini-bal.
Buffet in loco.
Ingresso libero con cappello
Espanol : Soirée cabaret
Velada organizada por la asociación Lavikiva.
Canciones, cuentos, música, mini-bal.
Buffet in situ.
Entrada libre con sombrero
