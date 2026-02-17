Soirée cabaret avec Aux charmes félines

5 Route de Laas Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Aux Charmes des Félines propose une soirée cabaret unique mêlant danse, chant et performances artistiques, avec une ambiance festive et créative, accompagnée de l’exposition Griffe-de-Cha à l’occasion de la Journée internationale des droits de la Femme.

Aux Charmes des Félines présente une soirée cabaret captivante où danse, chant et performances artistiques se rencontrent dans un spectacle vivant et original. L’événement s’accompagne de l’exposition Griffe-de-Cha , célébrant la créativité et la Journée internationale des droits de la Femme. Dans une ambiance chaleureuse et festive, cette soirée offre émotions, découvertes artistiques et divertissement de qualité. Réservation conseillée pour profiter pleinement de cette expérience culturelle unique et mémorable. 14 .

5 Route de Laas Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 89 79 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aux Charmes des Félines offers a unique cabaret evening combining dance, song and artistic performances, in a festive and creative atmosphere, accompanied by the Griffe-de-Cha exhibition to mark International Women’s Rights Day.

L’événement Soirée cabaret avec Aux charmes félines Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-17 par OT GRAND PITHIVERAIS