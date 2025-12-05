Soirée cabaret avec Bruno Blondel

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Démarrez l’année dans la bonne humeur avec Bruno Blondel à l’occasion de la traditionnelle soirée cabaret organisée par Les Amis de Saint-Léonard !

Bruno Blondel est un imitateur, humoriste et chanteur de talent !

Avec sa palette de voix, il propose des imitations et des parodies chantées. Il nous plonge dans des ambiances variées et insolites. Rendant hommage à la belle chanson française, il joue la carte de l’humour mais également de l’émotion. Durant ce spectacle, nous découvrons, en nous amusant, des personnalités de la variété française. Il conclut le spectacle en faisant participer le public de manière active et bienveillante.

Entrée 15€. Galette des rois offerte à l’entracte.

Réservation obligatoire au 06 08 30 62 62. Organisé par Les Amis de Saint-Léonard. .

Gîte de Vandoeuvre Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 30 62 62 contact@lesamisdesaintleonard.org

Kick off the new year in high spirits with Bruno Blondel at the traditional cabaret evening organized by Les Amis de Saint-Léonard!

L’événement Soirée cabaret avec Bruno Blondel Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-05 par OT des Alpes Mancelles