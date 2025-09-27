Soirée cabaret avec la Revue Prestige Salle des fêtes Phénix Moissannes

Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Gratuit

Le club de foot de Moissannes vous propose une soirée cabaret.

Le groupe Revue prestige situé à Sauviat-sur-Vige (87) est une troupe de cabaret composée de danseurs et chanteurs.

Début du spectacle à 21h

Inscription obligatoire (place limitée) par téléphone au 06.41.14.13.09 ou 06.18.90.32.29

Buvette et restauration sucrées sur place

On vous attend nombreux pour venir découvrir ce magnifique cabaret et passer une soirée unique. .

Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 90 32 29

