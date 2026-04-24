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Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron

Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron

Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron samedi 25 avril 2026.

Lieu : discothèque LA MARINA

Adresse : 33 route de l'Oussère

Ville : 64320 Idron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif

Idron

Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose

discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Soirée CABARET avec la troupe locale METAMORPHOSE
Venez passer un agréable moment de spectacle tout en dégustant un buffet   .

discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44  lasbordes@orange.fr

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English : Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose

L’événement Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose Idron a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau

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