Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron

Idron

Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose

discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée CABARET avec la troupe locale METAMORPHOSE

Venez passer un agréable moment de spectacle tout en dégustant un buffet .

discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44 lasbordes@orange.fr

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English : Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose

L’événement Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose Idron a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau