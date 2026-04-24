Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron
Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose discothèque LA MARINA Idron samedi 25 avril 2026.
Idron
Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose
discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée CABARET avec la troupe locale METAMORPHOSE
Venez passer un agréable moment de spectacle tout en dégustant un buffet .
discothèque LA MARINA 33 route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44 lasbordes@orange.fr
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English : Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose
L’événement Soirée Cabaret avec la troupe Métamorphose Idron a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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