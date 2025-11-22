Soirée cabaret avec le groupe Kapela Dondas

Soirée cabaret avec le groupe Kapela

Salle des fêtes Dondas Lot-et-Garonne

Kapela est un groupe de musique du monde, plus précisément dans les genres musique slave et musique tzigane des Balkans. Leur répertoire puise dans les traditions musicales de plusieurs pays d’Europe de l’Est Slovaquie, Hongrie, Serbie, Roumanie, République tchèque, Russie… En plus des reprises traditionnelles, ils proposent leurs propres arrangements des morceaux qu’ils interprètent. Leur concert invite à danser, à chanter, souvent joyeux, très rythmés .

Salle des fêtes Dondas 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 42 97

English : Soirée cabaret avec le groupe Kapela

Kapela is a world music band, more specifically in the Slavic and Gypsy/Balkan music genres. Their concerts are an invitation to dance, to sing, often joyful, very rhythmic.

German : Soirée cabaret avec le groupe Kapela

Kapela ist eine Weltmusikgruppe, genauer gesagt in den Genres slawische Musik und Zigeuner-/Balkanmusik. Ihre Konzerte laden zum Tanzen und Singen ein, sind oft fröhlich und sehr rhythmisch.

Italiano :

Kapela è un gruppo di world music, più precisamente di musica slava e gitana/balcanica. I loro concerti sono un invito alla danza, al canto, spesso gioioso e molto ritmato.

Espanol : Soirée cabaret avec le groupe Kapela

Kapela es un grupo de músicas del mundo, más concretamente de los géneros eslavo y gitano/balcánico. Sus conciertos son una invitación al baile, al canto, a menudo alegres, muy rítmicos.

