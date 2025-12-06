Soirée cabaret avec Seventh Sky en faveur du Téléthon LOURDES Lourdes
Soirée cabaret avec Seventh Sky en faveur du Téléthon
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Soirée cabaret avec Seventh Sky en faveur du Téléthon.
Comme chaque année, l’Association Familiale d’Anclades sera présente afin d’aider le Téléthon. Un grand dîner spectacle est organisé le samedi 6 décembre à 20 h avec la troupe de Seventh Sky sur le thème CABARET Music Hall Soirée Féerique .
Les inscriptions auront lieu le vendredi 28 novembre de 14 h à 18 h à la Maison de Quartier d’Anclades.
Le tarif est de 30 € et comme chaque année, notre Association reversera une partie des recettes au profit du Téléthon. L’Association Familiale d’Anclades.
Renseignements au 05 62 42 99 48
LOURDES Chemin d’Anclades à Sarsan Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 99 48 vivi.rebollo@orange.fr
English :
Cabaret evening with Seventh Sky in aid of the Telethon.
As every year, the Association Familiale d?Anclades will be present to help the Telethon. On Saturday December 6 at 8 p.m., the Seventh Sky troupe will perform a grand dinner and show on the theme of CABARET Music Hall ? Soirée Féerique .
Registration will take place on Friday November 28 from 2 to 6 pm at the Maison de Quartier d?Anclades.
The cost is ? 30, and as every year, our Association will donate part of the proceeds to the Telethon. ? The Anclades Family Association.
For further information, call 05 62 42 99 48
German :
Kabarettabend mit Seventh Sky zugunsten des Telethon.
Wie jedes Jahr wird die Association Familiale d’Anclades anwesend sein, um den Telethon zu unterstützen. Am Samstag, den 6. Dezember um 20 Uhr findet eine große Dinnershow mit der Truppe von Seventh Sky unter dem Motto CABARET Music Hall ? Ein märchenhafter Abend .
Die Einschreibungen finden am Freitag, den 28. November von 14 bis 18 Uhr im Maison de Quartier d’Anclades statt.
Der Preis beträgt 30 ? und wie jedes Jahr wird unser Verein einen Teil der Einnahmen an den Telethon spenden ? Der Familienverband von Anclades.
Informationen unter 05 62 42 99 48
Italiano :
Serata di cabaret con i Seventh Sky a favore di Telethon.
Come ogni anno, l’Associazione Familiare d’Anclades sarà presente per aiutare Telethon. Sabato 6 dicembre alle ore 20.00, la troupe di Seventh Sky proporrà una grande cena e uno spettacolo sul tema CABARET Music Hall? Soirée Féerique .
Le iscrizioni si terranno venerdì 28 novembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la Maison de Quartier d’Anclades.
Il costo è di 30 euro e, come ogni anno, la nostra Associazione devolverà parte del ricavato a Telethon L’Associazione Famiglia Anclades.
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05 62 42 99 48
Espanol :
Noche de cabaret con Seventh Sky a beneficio del Teletón.
Como cada año, la Association Familiale d’Anclades estará presente para ayudar al Telemaratón. El sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas, la compañía Seventh Sky ofrecerá una gran cena con espectáculo sobre el tema CABARET Music Hall ? Soirée Féerique .
La inscripción tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, de 14.00 a 18.00 horas, en la Maison de Quartier d’Anclades.
El coste es de 30€ y, como cada año, nuestra Asociación donará parte de la recaudación al Telemaratón ? Asociación de Familias de Anclades.
Para más información, llame al 05 62 42 99 48
