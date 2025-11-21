SOIRÉE CABARET CASINO DE BARBAZAN Barbazan

SOIRÉE CABARET

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 00:00:00

2025-11-21

Venez plonger dans l’univers des plus grands cabarets parisiens avec la troupe Les Demoiselles.

90 minutes de spectacle gratuit. Pour compléter cette soirée exceptionnelle, il est possible de réserver votre repas (payant) en contactant le 05.62.00.70.60.

Ce spectacle, rempli de strass, plumes et paillettes, vous offre un voyage inoubliable à travers des tableaux visuels et musicaux, des chansons éternelles revisitées.

Les Demoiselles vous emmènent dans des mondes mêlant sexy, glamour, charme et humour.

Venez découvrir la troupe Les Demoiselles et laissez-vous transporter par ce spectacle coloré et émouvant. Amateur de spectacles, passionné de danse, ou simplement à la recherche d’une expérience unique, cette soirée est faite pour vous. Vous repartirez avec des souvenirs inoubliables. .

English :

Come and immerse yourself in the world of the greatest Parisian cabarets with the troupe Les Demoiselles.

90 minutes of free entertainment. To complete this exceptional evening, you can reserve your meal (at an additional cost) by calling 05.62.00.70.60.

German :

Tauchen Sie mit der Truppe Les Demoiselles in die Welt der größten Pariser Kabaretts ein.

die 90-minütige Show ist kostenlos. Um diesen außergewöhnlichen Abend abzurunden, können Sie unter der Telefonnummer 05.62.00.70.60 ein Essen (kostenpflichtig) reservieren.

Italiano :

Venite a immergervi nel mondo dei più grandi cabaret parigini con la troupe Les Demoiselles.

90 minuti di spettacolo gratuito. Per completare questa serata eccezionale, potete prenotare il vostro pasto (a un costo aggiuntivo) chiamando il numero 05.62.00.70.60.

Espanol :

Sumérjase en el universo de los grandes cabarets parisinos con la compañía Les Demoiselles.

90 minutos de espectáculo gratuito. Para completar esta velada excepcional, puede reservar su cena (con coste adicional) llamando al 05.62.00.70.60.

