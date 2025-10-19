Soirée Cabaret Salle des fêtes Blanzay
Soirée Cabaret Salle des fêtes Blanzay samedi 7 mars 2026.
Soirée Cabaret
Salle des fêtes 1, route du Savoir Blanzay Vienne
Le comité des fêtes propose une Soirée Cabaret présentée par Olivier Dissais et ses artistes
2h00 de show avec chants, imitations, humour, danses, plumes, strass et paillettes. Un entracte sera proposé. .
