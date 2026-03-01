Soirée cabaret Bléré
Soirée cabaret Bléré samedi 21 mars 2026.
Soirée cabaret
14 Rue de Loches Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-03-21 19:00:00
2026-03-21
Soirée cabaret transformiste show. Ambiance glamour & extravagante. Paillettes, humour, fond musical et dîner gourmand. Menu de la soirée choucroute garnie 25€ par personne au restaurant au Tableau. réservation obligatoire.
14 Rue de Loches Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 87 37 72 36
English :
Cabaret transformist show. Glamorous & extravagant atmosphere. Glitter, humor, musical background and gourmet dinner. Evening menu: choucroute garnie 25? per person at the restaurant au Tableau. reservation essential.
