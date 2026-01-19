Soirée Cabaret Salle Mélusine Bonnétable

Soirée Cabaret

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Musique et paillettes au programme !

Le Comité des Fêtes de Bonnétable vous invite à sa soirée Cabaret avec la Compagnie Oh my Dolls et ses danseuses !

Le repas sera élaboré par le restaurant Les 4 saisons de Bonnétable.

Tarifs 38€ par personne, 19€ par enfant (- 14 ans)

Réservation avant le 1er mars au 06 88 94 07 56 ou au 06 71 87 39 08 .

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 87 39 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music and glitter on the program!

L’événement Soirée Cabaret Bonnétable a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Maine Saosnois