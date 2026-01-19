Soirée Cabaret Salle Mélusine Bonnétable
Soirée Cabaret Salle Mélusine Bonnétable samedi 7 mars 2026.
Soirée Cabaret
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Musique et paillettes au programme !
Le Comité des Fêtes de Bonnétable vous invite à sa soirée Cabaret avec la Compagnie Oh my Dolls et ses danseuses !
Le repas sera élaboré par le restaurant Les 4 saisons de Bonnétable.
Tarifs 38€ par personne, 19€ par enfant (- 14 ans)
Réservation avant le 1er mars au 06 88 94 07 56 ou au 06 71 87 39 08 .
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 87 39 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music and glitter on the program!
L’événement Soirée Cabaret Bonnétable a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Maine Saosnois