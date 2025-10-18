Soirée cabaret Cattenom

Soirée cabaret Cattenom samedi 18 octobre 2025.

Soirée cabaret

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Casino prend des airs de cabaret le temps d’une soirée !

Le Big Band, les chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses de Cattenom Loisirs Culture investissent les lieux pour vous proposer un spectacle original et varié sur le thème cabaret. Une petite restauration vous sera proposée. Enfilez votre plus beau costume pour être dans le thème et embarquez pour cette soirée festive et chaleureuse.Tout public

10 .

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est

English :

The Casino takes on a cabaret air for one evening!

The Big Band, singers and dancers from Cattenom Loisirs Culture will take over the premises to put on an original and varied cabaret-themed show. Light refreshments will be available. Put on your best costume to match the theme and join us for this warm and festive evening.

German :

Das Casino verwandelt sich für einen Abend in ein Kabarett!

Die Big Band, die Sänger, Sängerinnen, Tänzer und Tänzerinnen von Cattenom Loisirs Culture übernehmen die Räumlichkeiten, um Ihnen eine originelle und abwechslungsreiche Show zum Thema Kabarett zu bieten. Ein kleiner Imbiss wird Ihnen angeboten. Ziehen Sie Ihr schönstes Kostüm an, um dem Thema gerecht zu werden, und begeben Sie sich an Bord dieses festlichen und herzlichen Abends.

Italiano :

Il Casinò si veste di cabaret per una sera!

La Big Band, i cantanti e i ballerini di Cattenom Loisirs Culture si esibiranno in uno spettacolo originale e vario a tema cabaret. Sarà disponibile un leggero rinfresco. Indossate il vostro costume migliore per adattarvi al tema e unitevi a noi in questa serata calda e festosa.

Espanol :

El Casino se viste de cabaret por una noche

La Big Band, los cantantes y bailarines de Cattenom Loisirs Culture tomarán el Casino para ofrecer un espectáculo de cabaret original y variado. Habrá refrescos. Póngase su mejor disfraz para encajar con el tema y únase a nosotros en esta cálida y festiva velada.

L’événement Soirée cabaret Cattenom a été mis à jour le 2025-08-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS