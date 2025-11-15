Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée cabaret Champagne-Mouton

Soirée cabaret Champagne-Mouton samedi 15 novembre 2025.

Soirée cabaret

salle des fêtes rue des Grouges Champagne-Mouton Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Samedi 2025-11-15
Chants et danses de la compagnie  » BRIN DE FEMMES  » avec de très beaux costumes
salle des fêtes rue des Grouges Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine   jeanne.jordan@laposte.net

English :

Songs and dances by the « BRIN DE FEMMES » company in beautiful costumes

German :

Gesang und Tanz der Kompanie « BRIN DE FEMMES » mit sehr schönen Kostümen

Italiano :

Canti e balli della compagnia « BRIN DE FEMMES » in bellissimi costumi

Espanol :

Canciones y bailes de la compañía « BRIN DE FEMMES » con hermosos trajes

