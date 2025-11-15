Soirée cabaret Champagne-Mouton
Soirée cabaret Champagne-Mouton samedi 15 novembre 2025.
Soirée cabaret
salle des fêtes rue des Grouges Champagne-Mouton Charente
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : Samedi 2025-11-15
2025-11-15
Chants et danses de la compagnie » BRIN DE FEMMES » avec de très beaux costumes
salle des fêtes rue des Grouges Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine jeanne.jordan@laposte.net
English :
Songs and dances by the « BRIN DE FEMMES » company in beautiful costumes
German :
Gesang und Tanz der Kompanie « BRIN DE FEMMES » mit sehr schönen Kostümen
Italiano :
Canti e balli della compagnia « BRIN DE FEMMES » in bellissimi costumi
Espanol :
Canciones y bailes de la compañía « BRIN DE FEMMES » con hermosos trajes
L’événement Soirée cabaret Champagne-Mouton a été mis à jour le 2025-01-31 par Office de Tourisme Charente Limousine