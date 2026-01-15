Soirée cabaret Rue de l’Égalité Champagnole

Soirée cabaret Rue de l’Égalité Champagnole vendredi 6 février 2026.

Rue de l’Égalité Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-06 19:00:00
Organisée par l’école de musique.
Coupon réponse disponible auprès de l’école de musique ou de l’accueil de la mairie.
Date limite d’inscription le vendredi 30 janvier 2026.   .

