Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux

Clergoux

Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie

salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soiret cabaret Chanson française Petite anthologie .

salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 91 21

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English : Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie

L’événement Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie Clergoux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze