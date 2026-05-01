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Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux

Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux

Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux vendredi 15 mai 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : 17 Route de la Gabinelle

Ville : 19320 Clergoux

Département : Corrèze

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Clergoux

Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie

salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Soiret cabaret Chanson française Petite anthologie   .

salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 91 21 

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English : Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie

L’événement Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie Clergoux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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