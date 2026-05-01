Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux
Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie salle des fêtes Clergoux vendredi 15 mai 2026.
Clergoux
Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie
salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Soiret cabaret Chanson française Petite anthologie .
salle des fêtes 17 Route de la Gabinelle Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 97 91 21
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English : Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie
L’événement Soirée cabaret Chanson française Petite anthologie Clergoux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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