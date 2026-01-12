Soirée cabaret Charleville-Mézières

Soirée cabaret

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

LA SOIREE CABARET A NE PAS MANQUER !Les incontournables Starlight Company et la troupe En Vogue reviennent en scène pour une nouvelle édition de notre grande soirée cabaret !Revue “Bonheur” by Starlight Company un spectacle haut en couleur mêlant plumes, strass et paillettes, dans la plus pure tradition du cabaret parisien.La troupe En Vogue apportera une touche chic et envoûtante, mêlant élégance, charme et humour qui feront vibrer la scène.Et parce qu’une belle soirée se termine toujours en musique…DJ set en fin de soirée pour faire durer la fête !Au Menu Coquille de saumon en 2 façons, crevette citron, crème de cerfeuil et basilicSuprême de pintadeau farci aux pommes et châtaines, velouté de champignons, gratin de pomme de terre, tomate provençalecroustillant aux 3 chocolats, crème de pistache, cacahuètes grillées et framboise fraîche, café.Billetterie

.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE CABARET EVENING NOT TO BE MISSED! Starlight Company and the En Vogue troupe return to the stage for a new edition of our great cabaret evening! Revue ?Bonheur? by Starlight Company: a colorful show combining feathers, rhinestones and sequins, in the purest tradition of Parisian cabaret. The En Vogue troupe will bring a chic and bewitching touch, combining elegance, charm and humor that will make the stage vibrate.And because a great evening always ends with music?a DJ set at the end of the evening to keep the party going! On the Menu:Salmon scallop 2 ways, lemon shrimp, chervil and basil creamGuinea fowl supreme stuffed with apples and chestnuts, mushroom velouté, potato gratin, tomato Provençalecroustillant with 3 chocolates, pistachio cream, roasted peanuts and fresh raspberry, coffee.Box office

L’événement Soirée cabaret Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-09 par Ardennes Tourisme