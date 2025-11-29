Soirée cabaret-cirque Espace René-Cassin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 –

Comme chaque année, l’association pellerinaise The Serious Road Trip vous propose une soirée en partenariat avec l’association Cirk’ouest.Rendez-vous cette année à 20h30, samedi 29 novembre à l’espace René-Cassin, avec au programme : ? Cirque en Bar…re par la Cie Zéro Point CirqueUne histoire fantastique et cartoonesque où l’improbable rencontre le poétique, le drame rencontre le rire, le marteau rencontre le carillon, et le cascadeur l’infirmière.Un spectacle sur la complicité, l’amour et la mort.Un spectacle tout public avec des confettis, des poursuites et des pansements.> Le spectacle sera précédé d’une scène ouverte en 1ère partieBilletterie sur place ou en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/cirkouest/evenements/cabaret-cirque-2025? Tarifs : 8€ / 5€ (- de 12 ans)

