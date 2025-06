Soirée Cabaret Cirque: La Parade des étoiles – SALLE POLYVALENTE Villaines-la-Juhel 27 juin 2025 19:30

Mayenne

Soirée Cabaret Cirque: La Parade des étoiles SALLE POLYVALENTE Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : 18 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-06-27 23:59:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Avis à tous les curieux, les amateurs de spectacle et les familles en quête de magie ! Les vendredi 27 et samedi 28 juin à 19h30, rendez-vous à la salle polyvalente de Villaines-la-Juhel pour la 3ème édition de la soirée Cabaret Arts du cirque !

Soirée Cabaret Arts du cirque

3ème édition Un rendez-vous haut en couleur !

Venez vivre une soirée conviviale et spectaculaire où repas et numéros artistiques se succéderont dans une ambiance cabaret unique.

Au fil de la soirée, vous découvrirez des performances aériennes, des équilibres sur boule, des séquences de jonglage, des numéros au sol, et bien d’autres surprises … Le tout, porté par une grande variété musicale et une mise en scène pensée pour vous faire voyager.

Chaque tableau est le fruit du travail, de l’imagination et de l’engagement de nos élèves, qui vous embarqueront dans un univers riche en émotions, en mouvements et en créativité.

Un moment de partage, de fête et de découverte à vivre en famille ou entre amis !

Repas + spectacle inclus dans la soirée

Salle Polyvalente de Villaines-la-Juhel

Les 27 & 28 Juin 2025 à 19h30 .

SALLE POLYVALENTE Rue Gervaiseau

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 27 71 74 esperance.villaineslajuhel@gmail.com

English :

Calling all curious onlookers, show enthusiasts and families in search of magic! On Friday June 27 and Saturday June 28 at 7.30pm, Villaines-la-Juhel’s Salle Polyvalente hosts the 3rd annual Cabaret? Circus Arts!

German :

Hinweis an alle Neugierigen, Showliebhaber und Familien, die auf der Suche nach Magie sind! Am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Juni um 19.30 Uhr treffen Sie sich in der Mehrzweckhalle von Villaines-la-Juhel zur dritten Ausgabe des Kabarettabends? Zirkuskünste!

Italiano :

Appello a tutti i curiosi, agli amanti dello spettacolo e alle famiglie in cerca di magia! Venerdì 27 e sabato 28 giugno alle 19.30, venite alla Salle Polyvalente di Villaines-la-Juhel per la terza edizione della serata Cabaret ? Arti circensi!

Espanol :

¡Llamamiento a todos los curiosos, amantes del espectáculo y familias en busca de magia! El viernes 27 y el sábado 28 de junio, a las 19.30 h, acuda a la Sala Polivalente de Villaines-la-Juhel para asistir a la 3ª edición de la velada Cabaret ? ¡Artes circenses!

