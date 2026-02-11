Soirée Cabaret Danse Rodez
1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2026-02-12
Les clubs de rock, swing et salsa de la MJC de Rodez vous donnent rendez-vous jeudi 12 février dès 19h pour une soirée festive et conviviale !
Que vous soyez débutant·es, amateur·rices éclairé·es ou danseur·euses confirmé·es, chacun·e est invité·e à venir profiter d’un moment de partage sportif.
Vous êtes toutes et tous conviés, enfants et adultes, amis ou couples, à vous amuser lors de cette soirée qui s’annonce endiablée…
Participation libre. Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h. Tout public. .
1 Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13
