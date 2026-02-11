Soirée Cabaret Danse

1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Les clubs de rock, swing et salsa de la MJC de Rodez vous donnent rendez-vous jeudi 12 février dès 19h pour une soirée festive et conviviale !

Que vous soyez débutant·es, amateur·rices éclairé·es ou danseur·euses confirmé·es, chacun·e est invité·e à venir profiter d’un moment de partage sportif.

Vous êtes toutes et tous conviés, enfants et adultes, amis ou couples, à vous amuser lors de cette soirée qui s’annonce endiablée…

Participation libre. Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h. Tout public. .

1 Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Cabaret Danse Rodez a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)