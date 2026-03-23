Soirée Cabaret de l’A.L.E.I Salle Polyvalente Lucenay-lès-Aix
Soirée Cabaret de l’A.L.E.I Salle Polyvalente Lucenay-lès-Aix samedi 16 mai 2026.
Soirée Cabaret de l’A.L.E.I
Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix Nièvre
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16 11:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Soirée Cabaret pour les 60 ans du jumelage avec la revue GLAM SHOW (sur réservation) suivie d’une soirée DJ pour tous.
Menu à 50€ (boissons non comprises) Cocktail et mises en bouche Bouchée de ris de veau Suprême de volaille, sauce chanterelle et morilles et ses légumes Fromage et salade Fruitier Café .
Salle Polyvalente Rue Eugène Geoffroy Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 11 69 95
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English : Soirée Cabaret de l’A.L.E.I
L’événement Soirée Cabaret de l’A.L.E.I Lucenay-lès-Aix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sud Nivernais
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