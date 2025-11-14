Soirée cabaret de Rouez Rouez

Soirée cabaret de Rouez Rouez vendredi 14 novembre 2025.

Soirée cabaret (seule sans diner)

7,50€ / personne & gratuit -12 ans

Levé de rideau à 21h

Salle des fête de Rouez

Réservations les samedis 4 & 11 octobre de 10h à 12h et le vendredi 10 octobre de 16h30 à 17h30 à la Mairie ou à partir du 6 octobre au 06 58 81 67 31 .

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 81 67 31

