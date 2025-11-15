Soirée cabaret de Rouez Rouez
Soirée cabaret diner spectacle à Rouez
Soirée cabaret diner spectacle
25€ adulte & 12€ enfant
Levé de rideau à 20h
Apéritif à 19h
Salle des fête de Rouez
Réservations les samedis 4 & 11 octobre de 10h à 12h et le vendredi 10 octobre de 16h30 à 17h30 à la Mairie ou à partir du 6 octobre au 06 58 81 67 31 .
Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 81 67 31
English :
Cabaret evening: dinner and show in Rouez
German :
Kabarettabend: Dinnershow in Rouez
Italiano :
Serata di cabaret: cena e spettacolo a Rouez
Espanol :
Noche de cabaret: cena y espectáculo en Rouez
