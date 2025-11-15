Soirée cabaret de Rouez Rouez

Soirée cabaret de Rouez Rouez samedi 15 novembre 2025.

Soirée cabaret de Rouez

Rouez Sarthe

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée cabaret diner spectacle à Rouez

Soirée cabaret diner spectacle

25€ adulte & 12€ enfant

Levé de rideau à 20h

Apéritif à 19h

Salle des fête de Rouez

Réservations les samedis 4 & 11 octobre de 10h à 12h et le vendredi 10 octobre de 16h30 à 17h30 à la Mairie ou à partir du 6 octobre au 06 58 81 67 31 .

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 81 67 31

English :

Cabaret evening: dinner and show in Rouez

German :

Kabarettabend: Dinnershow in Rouez

Italiano :

Serata di cabaret: cena e spettacolo a Rouez

Espanol :

Noche de cabaret: cena y espectáculo en Rouez

