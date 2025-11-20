Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron Parc d’activités des Besnardières Gorron

Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron

Parc d’activités des Besnardières Centre culturel de la Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 62 – 62 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Cabaret revient pour sa 17ème édition !

Les Amis d’Al Foncent vous donnent rendez-vous le samedi 7 février 2026 à partir de 19h30, à l’Espace Culturel Colmont de Gorron, pour leur incontournable soirée cabaret !

Une soirée placée sous le signe du rire, de la magie et du spectacle !

L’occasion parfaite pour vivre une soirée exceptionnelle ou pour faire plaisir à vos proches avec un cadeau de Noël original !

Au programme:

– Yves Pujol, avec son spectacle J’adore ma femme

– Nikola Pelletier, mentaliste

– Willy Weldens, équilibriste

Et pour les papilles, c’est l’Hôtel-Restaurant du Grand Cerf d’Ernée qui vous concocte un menu raffiné.

Ouverture de la billetterie lundi 17 novembre.

Soyez au rendez-vous, les places partent toujours très vite !

Points de vente

– Les Amis d’AL Foncent 2 rue Magenta Gorron

– Restaurant Le Grand Cerf 17-19 Av. Aristide Briand Ernée .

Parc d’activités des Besnardières Centre culturel de la Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 64 41 01 16

English :

Le Cabaret returns for its 17th edition!

German :

Das Cabaret kehrt für seine 17. Ausgabe zurück!

Italiano :

Il cabaret torna per la sua 17a edizione!

Espanol :

¡Cabaret vuelve en su 17ª edición!

L’événement Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron Gorron a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme