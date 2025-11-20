Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron Parc d’activités des Besnardières Gorron
Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron Parc d’activités des Besnardières Gorron samedi 7 février 2026.
Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron
Parc d’activités des Besnardières Centre culturel de la Colmont Gorron Mayenne
Tarif : 62 – 62 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Cabaret revient pour sa 17ème édition !
Les Amis d’Al Foncent vous donnent rendez-vous le samedi 7 février 2026 à partir de 19h30, à l’Espace Culturel Colmont de Gorron, pour leur incontournable soirée cabaret !
Une soirée placée sous le signe du rire, de la magie et du spectacle !
L’occasion parfaite pour vivre une soirée exceptionnelle ou pour faire plaisir à vos proches avec un cadeau de Noël original !
Au programme:
– Yves Pujol, avec son spectacle J’adore ma femme
– Nikola Pelletier, mentaliste
– Willy Weldens, équilibriste
Et pour les papilles, c’est l’Hôtel-Restaurant du Grand Cerf d’Ernée qui vous concocte un menu raffiné.
Ouverture de la billetterie lundi 17 novembre.
Soyez au rendez-vous, les places partent toujours très vite !
Points de vente
– Les Amis d’AL Foncent 2 rue Magenta Gorron
– Restaurant Le Grand Cerf 17-19 Av. Aristide Briand Ernée .
Parc d’activités des Besnardières Centre culturel de la Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 64 41 01 16
English :
Le Cabaret returns for its 17th edition!
German :
Das Cabaret kehrt für seine 17. Ausgabe zurück!
Italiano :
Il cabaret torna per la sua 17a edizione!
Espanol :
¡Cabaret vuelve en su 17ª edición!
L’événement Soirée Cabaret des Amis d’Al foncent à Gorron Gorron a été mis à jour le 2025-11-20 par Bocage Mayennais Tourisme