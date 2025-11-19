Soirée cabaret d’improvisation MJC Héritan Mâcon
Soirée cabaret d’improvisation MJC Héritan Mâcon vendredi 9 janvier 2026.
Soirée cabaret d’improvisation
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-09 20:00:00
fin : 2026-01-09
2026-01-09
L’atelier théâtre d’impro de la MJC vous invite à son show !
Rien n’est écrit, rien n’est prévu des histoires courtes et imaginatives naîtront sous vos yeux. Bonne humeur garantie pour finir la semaine en beauté.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce moment unique !
Petite restauration sur place. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
