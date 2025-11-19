Soirée cabaret d’improvisation MJC Héritan Mâcon

Soirée cabaret d’improvisation

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

L’atelier théâtre d’impro de la MJC vous invite à son show !

Rien n’est écrit, rien n’est prévu des histoires courtes et imaginatives naîtront sous vos yeux. Bonne humeur garantie pour finir la semaine en beauté.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce moment unique !

Petite restauration sur place. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Soirée cabaret d’improvisation

German : Soirée cabaret d’improvisation

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée cabaret d’improvisation Mâcon a été mis à jour le 2025-11-19 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès