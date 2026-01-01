Soirée Cabaret d’Improvisation IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) Salon-de-Provence

Soirée Cabaret d’Improvisation

Samedi 17 janvier 2026 de 20h30 à 22h. IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Soirée Cabaret d’impro La Bafouille de France

Préparez-vous à une soirée où tout peut arriver!

Les comédiens de la Bafouille de France montent sur scène sans texte, sans décor… mais avec une énergie débordante et une bonne dose d’humour. C’est vous, public, qui serez aux commandes: vos thèmes deviennent le point de départ de scènes totalement improvisées.



Rires garantis, et émotions au rendez-vous, venez vivre une expérience unique et conviviale, où chaque spectacle est unique !



L’entrée est gratuite et la sortie au chapeau. .

IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cabaret Improv Evening La Bafouille de France

Get ready for an evening where anything can happen!

L’événement Soirée Cabaret d’Improvisation Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence