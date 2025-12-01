Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne samedi 14 février 2026.
Soirée Cabaret Drag Show
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Barbapaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show Cupidon à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne.
Du Drag, du chant, du rire , des paillettes et de l’amour !
Accueil à partir de 18h30. Service à table à 20 heures. Début du Show à 21h.
Réservation sur https://barbapaillettes.fr/ .
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10
English : Soirée Cabaret Drag Show
L’événement Soirée Cabaret Drag Show Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-01 par OT CdC Coeur du Perche