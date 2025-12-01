Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

Soirée Cabaret Drag Show

Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Barbapaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show Cupidon à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne.

Du Drag, du chant, du rire , des paillettes et de l’amour !

Accueil à partir de 18h30. Service à table à 20 heures. Début du Show à 21h.

Réservation sur https://barbapaillettes.fr/ .

