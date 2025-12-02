Soirée Cabaret Drag Show Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne Orne
Barbapaillettes Cabaret présente une soirée cabaret Drag Show Happy Birthday à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne.
Du Drag, du chant, de la magie, des paillettes et du rire !
Accueil à partir de 18h30. Service à table à 20 heures. Début du Show à 21h.
Réservation sur https://barbapaillettes.fr/ .
Condé sur Huisne 578 La Ballastiere Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 13 67 84 10
