Soirée cabaret « Elles en Scène », Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck

Soirée cabaret « Elles en Scène » Vendredi 6 mars, 19h00 Centre Animation Nouveau Monde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Au programme :

Maud chante la France

Talents en scène : danse, chant, sketchs…

Snacking et buvette sur place

Vendredi 6 mars 2026

19h – 21h30 (accueil dès 18h30)

Soirée non adaptée aux enfants de moins de 13 ans.

Attention place limitée dans la salle de danse !!! Inscription ici sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/…/evenements/elles-en-scene

Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Venez passer une soirée placée sous le signe du spectacle et de la convivialité !

CANM