Soirée cabaret « Elles en Scène », Centre Animation Nouveau Monde, Hazebrouck
Au programme :
Maud chante la France
Talents en scène : danse, chant, sketchs…
Snacking et buvette sur place
Vendredi 6 mars 2026
19h – 21h30 (accueil dès 18h30)
Soirée non adaptée aux enfants de moins de 13 ans.
Attention place limitée dans la salle de danse !!! Inscription ici sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/…/evenements/elles-en-scene
Centre Animation Nouveau Monde rue César Samsoën Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez passer une soirée placée sous le signe du spectacle et de la convivialité !
CANM